「無印良品」のレトルトカレー全45種類が一度に楽しめる「45種類 勢ぞろい、食べ比べ！無印良品 カレーフェス」が、5月28日（木）から5月31日（日）までの4日間、東京・六本木ヒルズの大屋根プラザで開催中。「自分の好きなカレーに出会える」がテーマの本イベントでは、5つの体験を通して自分好みのカレーを選ぶ食べ比べ体験などが展開されている。今回クランクイン！トレンドは、プレス体験会に参加し、カレーの食べ比べを実際