イタリアの名門ミランが、最初のターゲットを逃したのかもしれない。『Gazzetta dello Sport』紙は５月27日、マッシミリアーノ・アッレーグリ前監督を解任したミランが、アンドニ・イラオラ監督の招聘に失敗した様子と報じた。最終節でセリエA５位に転落し、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を逃したミランは、アッレーグリを解任。さらにフロントの幹部たちもこぞって解任し、大きな変更に踏み切っている。その最初