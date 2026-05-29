西日本や東海を中心に高温傾向が続きそうです。6月上旬に梅雨入りとなる地域がありそうです。台風や湿った空気の影響で、6月初めに降水量が多くなる地域があるでしょう。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】期間の前半（〜6月12日頃）は、天気は数日の周期で変化し、例年よりも晴れる日が多い見込みです。期間の後半（6月13日〜）は、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう6月初めは、平年より気温が高く、真夏日のところ