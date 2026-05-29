１８９６年に日本初の国際野球試合が行われてから１３０周年を記念して、東大野球部ＯＢ、Ｙ校の愛称で知られる神奈川の古豪・横浜商ＯＢ、会員制外国人クラブ「ＹＣ＆ＡＣ」による記念試合が行われることが２８日、分かった。「フィールド・オブ・ドリームズ２０２６」と題して、６月１３日に神奈川・横浜市内で３校が総当たりで対戦し、記念式典なども行われる。１８９６年に第一高等学校（後の東大）と「ＹＣ―」の前身・横