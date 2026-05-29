ステップドリルで体を動かす順番を理解する 体の連動を覚える:ステップドリル 連続打ちができるようになったら、 球に対して足踏みドリルを応用したステップドリル1を行います。両足を閉じた状態からスタート。まず右足をステップし、続いて左足をステップしながらバ