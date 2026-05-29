俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）30日の放送は、神奈川県鎌倉市に建つ「中庭が生む広がりU字形の家−石川邸−」を紹介する。【写真】開放感…！視覚的につながる間取り舞台となるのは、鎌倉の谷戸に建つ住まい。前庭にはアカシアブリスベンが黄色い花を咲かせ、正面2階中央の窓越しには裏山の景色が広がるなど、谷戸ならではの自然を取り込んだ設計が印