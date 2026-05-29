ドラベ症候群（乳幼児てんかん症候群）という指定難病を抱え、重度の知的障害も持っている双子ののぞむくんとみゆきくん。2人がエレベーターの中で仲良くじゃれ合っている様子を収めて動画が10.2万回再生を超える反響を呼び、「ずっと仲良しでいてね」「可愛い双子ちゃん」「どう見てもイケメンに育つでしょう」などと、さまざまなコメントも寄せられている。難病と診断されたときの状況や双子への想いについて、お母さんに話を