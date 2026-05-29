今回は、結婚式で暴言を吐いた父親に、反撃したエピソードを紹介します。父親をとても許せない…「私は地方の男尊女卑な家庭で育ち、小さい頃から父親に虐げられてきました。高校卒業後は上京し就職し、職場で知り合った男性と結婚。結婚相手の男性は紳士で、父親とは真逆です。夫との結婚式には、いやいやながら自分の家族を招待しましたが、父親は泥酔。さらにスピーチで父親は『こんな田舎娘と結婚するなんて（笑）』『いずれ旦