5月28日、島田慎二氏（JBA会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第289回が配信。横浜アリーナで開催された『りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26』直後の会場からスタートし、B2・B3プレーオフファイナルの結果を振り返りながら、ファンの熱量と勝利の深い関係について語った。 番組冒頭はB1ファイナル表彰式を終えた島田氏が、長崎ヴェルカの初優勝を振り返