「サロモン（Salomon）」が、BLACKPINKのジス（JISOO）をグローバルアンバサダーに起用した。今後、クリエイティブプロジェクトやコラボレーション企画を実施していく。【画像をもっと見る】ジスは、アンバサダー就任に際し、「韓国で山々の近くで育った私にとって、自然やアウトドアは日常の一部でした。今でも外で過ごす時間は、自由と心の安定を与えてくれます。サロモンに魅力を感じるのは、機能性、動きやすさ、そしてス