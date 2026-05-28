アンドエスティHD傘下のエレメントルールが、新たなバッグブランド「メゾン ド クレドローブ（Maison de Clederobe）」を立ち上げた。アイテムは現在アンドエスティの公式オンラインストア「アンドエスティ（and ST）」で予約を受け付けており、8月4日から販売する。【画像をもっと見る】メゾン ド クレドローブは、近年、ラグジュアリーブランドが手の届きにくい存在へと変化していることから、「手の届く上質」という新たな