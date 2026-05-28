ロンドン発のストリートブランド「サイラス（SILAS）」が、セレクトショップ スタイルス代官山でポップアップを開催する。期間は6月5日から14日まで。【画像をもっと見る】サイラスは、1998年にソフィア・プランテラ（Sofia Prantera）とラッセル・ウォーターマン（Russell Waterman）によって設立されたストリートブランド。「イーストロンドンストリート」と「ストリートシック」をコンセプトに、“上品な印象のストリートウ