なんばマルイが、台湾発の文化情報発信拠点「誠品生活（せいひんせいかつ）」の関西エリア初の店舗を2027年にオープンする。【画像をもっと見る】誠品生活は、「Books, and Everything in Between.（本と暮らしの間）」をコンセプトに、書籍や文具、世界中から厳選したライフスタイルアイテムを揃える複合型カルチャーショップ。台湾をはじめ、香港、蘇州、クアラルンプールなど、アジア各地に49店舗を展開しており、 書店だけ