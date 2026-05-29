「BCNランキング」2026年5月18日〜24日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 17e（アップル）3位Pixel 10a（Google）4位iPhone 17 Pro（アップル）5位iPhone 16（アップル）6位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）7位A5 5G（OPPO）8位Galaxy S26（SAMSUNG）9位moto g05（Motorola Mobility）10位Reno13 A（OPPO