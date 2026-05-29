29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比38.0ポイント高の3932ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4054.53ポイントボリンジャーバンド3σ 3980.85ポイントボリンジャーバンド2σ 3932.00ポイント29日夜間取引終値 3925.10ポイント5日移動平均 3907.18ポイントボリンジャーバンド1σ 3902.01ポイント28日TOPIX現物終値 3868