29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の827ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 882.35ポイントボリンジャーバンド3σ 856.95ポイントボリンジャーバンド2σ 834.60ポイント5日移動平均 832.01ポイント28日東証グロース市場250指数現物終値 831.56ポイントボリンジャーバンド1σ 82