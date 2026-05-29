日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。5月29日（金）は、日本を代表するミュージカルスター・山崎育三郎と、久本雅美による「軽井沢二人旅」を放送。避暑地ランキング1位に輝いたこともある長野・軽井沢を舞台に、山崎は知られざる素顔や、圧倒的なスター性を垣間見せる。軽井沢の至る所で“いっくんワールド”が炸裂！12時を知らせる鐘の音や、美しい白糸の滝、趣あるクラシッ