サッカー・Ｊリーグ１部（Ｊ１）のアビスパ福岡は２８日、下部組織の１８歳以下の選手をマイクロバスなどに乗せて高速道路で移動する際、時速１２０キロを超えて運転したケースが２０２４年３月から約２年間で計１０８回あったと発表した。クラブは運転したスタッフ８人を戒告処分にした。発表によると、速度超過はドライブレコーダーの記録から確認したという。クラブはこのほか、１１歳以下の選手１４人が遠征先で食中毒にな