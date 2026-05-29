◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がロッキーズ戦で先頭打者ホームランを放ち、6年連続2桁本塁打に王手をかけました。1番投手兼DHの投打二刀流で出場。初回、菅野智之投手から先頭打者ホームランを放ちます。前回登板では初球先頭打者ホームランを記録しており、登板日は2試合連発。投げては6回無安打1失点で5勝目を手にしました。今季は投げては9試合で5勝2敗、防御率0.8