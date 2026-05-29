テレ東では5月30日（土）昼12時45分から特番「\タメ～値段のウラ側 潜入調査～」を放送します。 物価高の今、何かと気になる「モノの値段」。一見高そうに思えるモノの「値付けのウラ側」にガチで切り込む密着番組！調査員が価格設定の裏にある真実に迫ります。1枚1250円の超高級冷凍アジフライ。その名も「鯵王」！全国から予約が殺到する秘密を、漁港から徹底密着。「鯵王」を名乗るための超厳しい７つの条件