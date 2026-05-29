なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』より、高橋恭平、高橋ひかる、岩瀬洋志によるスペシャル座談会映像が解禁された。【動画】高橋恭平・高橋ひかる・岩瀬洋志によるSP座談会映像本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリーだ。コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じるのは、なに