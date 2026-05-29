「私たち、目立ちすぎ？」参観日の静寂を壊すママ友グループ。先生の注意すら笑い飛ばす彼女たちを黙らせたのは、他でもない「わが子の正論」でした。筆者が体育館で目撃した、あまりにも鮮やかでスカッとした出来事です。 “自分たちは特別でイケてる”とばかりの振る舞い