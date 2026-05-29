岡田将生と染谷将太が主演を務めるTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』。第6話の終盤、エンディングの主題歌とエンドロールが、まだ残り10分という段階で流れ始めた。「これは何かが起きる」という予感とともに、「こわい〜！」と震えながら、身動きもできず画面に釘付けになった視聴者も多かったのではないだろうか。息づかいや心臓の音まで聞こえてきそうな緊張のシーンが続いた。【写真】あの人もこの人も怪しい！『田鎖ブラザー