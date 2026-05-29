ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生334人に対して「高校の授業の内容が社会で役に立つと思いますか？」というアンケートを実施。その結果を発表した。 【調査結果】高校の授業の内容が社会で役に立つ？素直すぎる回答 調査の結果、約7割の70.7％の高校生が「役に立つ」と回答した。多くの生徒からは「授業の内容が常識になっているから」「教養になるから」と、一般常識を養う上で必要なもの認識し