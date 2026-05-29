WEベスト11にRB大宮DF乗松瑠華WEリーグの2025-26シーズンの表彰式にあたる「WEリーグアウォーズ」が5月26日に東京都内で開催された。ベストイレブンを初受賞したDF乗松瑠華（RB大宮アルディージャ）は、数多くの負傷を乗り越えての個人賞に「いろんな人に感謝しかないなと思います」と、感慨深そうに話した。乗松は中学からJFAアカデミー福島で育ち、2012年のU-17女子ワールドカップ（W杯）では主力の一角としてプレーした。当