ポルトガルの歴代ベストイレブンを識者が選出ポルトガル代表のワールドカップ初出場は1966年イングランド大会。初出場でいきなりの3位。これが今のところ最高成績で、これに次ぐのが2006年ドイツ大会の4位である。以降はベスト16（10、18年）、ベスト8（22年）。14年はグループステージ敗退だったが、まずまず安定した成績。ただし戦績からするとポルトガルは強豪国とは言えないかもしれない。隣国のスペインも2010年に初優