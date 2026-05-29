産業通商資源部の金正官（キム・ジョングァン）長官は、今年、韓国が世界輸出5位入りする可能性があるとの見通しを示した。金長官は27日の記者懇談会で、「まだ断定はできないが、今年の輸出が9000億ドル（約143兆円）を超える可能性もあるとみている」と述べ、このように明らかにした。昨年の韓国の輸出は、過去最高となる7093億ドルを記録し、世界で6番目に7000億ドルを突破した。産業通商資源部はこれに先立ち、今年2月、輸出目