5月27日に放送されたトークバラエティ番組「これ余談なんですけど･･･」に、漫才界の生きる伝説であるザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）が出演した。かまいたち（山内健司・濱家隆一）が司会を務める同番組には、アシスタントの西田幸治（笑い飯）やゲストの銀シャリ（鰻和弘、橋本直）も同席。芸歴55年を迎えたレジェンドが、空前の漫才ブーム絶頂期の裏話を語り尽くした。【映像】ザ・ぼんち、絶頂期のギャラ番組内では