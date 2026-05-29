いよいよ5月30日に予選リーグ戦がスタートする『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』では、出場全棋士の「心拍数」がリアルタイム表示される。一般人ならパニック必至の状況下で、なぜ棋士は冷徹な論理思考を維持できるのか 。現役医学生の獺ヶ口笑保人四段（26）が、極限状態における「棋士の脳」の適応力と、医師の立場からおすすめできる即効性の高いアプローチについて医学的な見地から語る。【映像】心拍数が上下す