東京メトロによりますと、銀座線は5時59分頃に発生した線路内発煙のため、浅草〜銀座駅間で運転を見合わせています。【映像】東京メトロ銀座線 浅草〜銀座駅間で運転見合わせ運転再開は、9時頃の見込みです。現在、振り替え輸送を実施しています。ご利用予定の方は最新の情報をご確認の上お出かけ下さい。（ANNニュース）