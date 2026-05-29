アパホテルは、アパホテル〈東京木場〉の営業を5月31日をもって終了する。客室数153室で、2005年に開業した。アクセスは東京メトロ東西線木場駅から徒歩約5分。隣駅の門前仲町駅に「アパホテル〈門前仲町駅前南〉」を開業予定で、客室数295室、大浴場を設ける。