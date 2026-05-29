つゆと薬味だけで食べるかけうどん。関西では素うどんとも呼ばれるが、愛知県三河地方では少し事情が異なる。お品書きにかけうどんはなく、その代わりに「にかけうどん」というメニューがあるのだ。筆者は愛知県尾張地方在住だが、地元でも、取材で訪れた名古屋市内の店でも見たことがない。調べてみると、にかけうどんの発祥の地は、静岡県との境にある豊橋市のようだ。豊橋市内のうどん店には必ずと言ってよいほど用意していて、