前編記事『最大のエネルギー源を生み出す「石炭の郷」大事故が発生しハイテク株“7巨人”は低調気味…不況の中国で続く苦境』で見てきたように、石炭の郷とも言われる山西省の炭鉱で82名が亡くなる事故が起こった。局地的な事故ではあるものの、中国最大の産炭地での事故ということもあり、エネルギー価格への影響が懸念されている。国内ではさらに追い打ちをかけるような事態も起こり始めている。記録的な大雨が猛威を振るう5月中