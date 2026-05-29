自衛隊基地、米軍基地などの防衛施設や原発、国境離島などの安全保障上重要な土地周辺が、中国を筆頭とした外国資本に買収され続けている。ようやく日本の政治家も危機感を感じ始めているが、諸外国に比べて、まだまだ対策が不十分な状況だ。前編記事『「日本人は危機感がなさすぎる」元公安調査官が警鐘…自衛隊＆米軍基地周辺に急増する「中国系施設」の不気味さ』に続き、金沢工業大学産学連携室主任研究員の藤谷昌敏氏が解説す