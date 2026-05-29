米アンソロピックが開発したAIモデル「Claude Mythos（クロード・ミュトス）」の名前を目にしない日はないほど、世間の注目が集まっている。このライバルとして、「ChatGPT」で一躍名を馳せた先発のオープンAIが開発した最新鋭AIモデル「GPT-5.5-Cyber」の名前も上がる。オープンAIの売り込み部隊として、同社取締役で米国家安全保障局（NSA）元局長のポール・ナカソネ氏が日本に派遣された。同氏はNSA局長時代に、日本政府が中国