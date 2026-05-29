わずか1年で利用者数は約9億人に急増し、OpenAIのChatGPTに迫る規模へと拡大したGoogle製のAI「Gemini」。先週アメリカで開催された「Google I/O 2026」での発表によれば、Geminiの定期利用者数は僅か１年で倍増し、今では約9億人に達したという。この9億人という数字はChatGPTの利用者数にほぼ肩を並べる規模であり、アンソロピック製AI「Claude」の約30倍に相当すると見られている。その背景には、AI性能そのもの以上に、「Chrom