女優・唐田えりかさんが自分の言葉で綴る連載第13回。前編「初めて、"好き"という感情が存在していることを知った」唐田えりかと４つ年上の姉では、常に人生の一歩先をいくような姉との関わりが描かれました。後編では結婚し、家族を持ち、母になった姉が弱音を吐いた日のこと、そしてそんな日を超えてたくましく生きる今のことが妹である唐田さんの目線から丁寧に描かれます。プチ家出をして母を待った三姉妹の私たちは、本当によ