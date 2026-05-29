6月1日から一部の病院やクリニックで、診療予約のキャンセル料を請求できるようになりますが、すべての患者にキャンセル料が発生するかのような誤解が広がっています。厚生労働省は、医療機関側に誤解を招いたとして通知の言葉を訂正する方向で調整しています。6月1日から、患者側の都合で診療予約を直前に取りやめた場合、一部の医療機関では条件つきでキャンセル料を請求できるようになります。これは厚生労働省が3月に通知した