バイデン前米大統領の妻ジルさん（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米民主党のバイデン前大統領の妻ジルさんは28日までに、再選を目指した2024年大統領選のテレビ討論会で言い間違いを連発したバイデン氏について「脳卒中を起こしたのかと思った」と振り返った。ファーストレディー時代の回顧録を6月に出版するのに合わせ、CBSテレビのインタビューに応じた。討論会は24年6月、共和党候補だったトランプ大統領との間で実施