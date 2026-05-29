放送中の連続テレビ小説『風、薫る』で、ヒロイン・りんの元夫・亀吉（三浦貴大）の暴君ぶりに悲鳴を上げた視聴者は多いのでは？NHK連続テレビ小説にはこれまでも女性たちを引かせた“トンデモ夫”がいる!?そこで週刊女性は女性視聴者1000人にアンケート。「NHK連続テレビ小説史上最低の夫は誰ですか？」【写真】イケメン限定？男性演者との距離感がバグっている朝ドラヒロイン他の俳優ならフルボッコになっていた？放送中の