伊勢崎オートのナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は3日目を迎える。地元女子レーサーの高橋絵莉子（30＝伊勢崎）が初日5着で迎えた2日目5R「二次予選B」で、道中の滑りに苦しみながらも何とか4着。3日目へ辛くも勝ち上がりの権利を死守した。「キャブを扱って、エンジン自体は初日より良くなっていたと思う」と調整の方向性は間違っていなかった様子だが、まだ納得はしていない。「もう少しいい意味の重み