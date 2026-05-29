統一教会に家族を壊された男は、なぜ保守の大物に銃口を向けたのか。その心の深奥には「矛盾の中の必然」があった。「4度の面会」の末に辿り着いた「安部晋三元首相銃撃事件」の真相を新刊『アンビバレント山上徹也が私だけに明かした謎の核心』のなかで解き明かしたジャーナリスト・鈴木エイトによるスクープ寄稿。すべてのメディアが間違えた「安倍元総理が亡くならなければならなかったのは、殺害されなければならなかったの