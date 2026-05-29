お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が２７日付で自身のＳＮＳを更新。相方・山根良顕とコンビ愛あふれる姿を公開した。「今日は山根の誕生日アンガールズコンビ揃って５０歳になりました！ハートのようでハートになってない写真つけておきます」と投稿。スーツ姿の田中と、女性らしい着物を着た山根で、仲良く手をつなぎ、ハートを作る２ショットを公開した。この投稿にファンからは「熟年夫婦みたいで素敵！」「銀婚式