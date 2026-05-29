『私の謎柄谷行人回想録』で聞き手を務めた滝沢文那さんによるエッセイ（群像６月号掲載）を特別公開します。知られざる柄谷行人さんの素顔とは……！何度も断られて……まあ、そろそろいいかもね、全部忘れちゃう前に、と柄谷さんが口走ったのは、２０２１年の暮れだった。新型コロナの４度目の緊急事態宣言が終わり、八王子のご自宅最寄り駅に隣接した商業施設のカフェで久々に会ってお話ししたときのことだ。柄谷さんは80歳だ