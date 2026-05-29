2026年5月に携帯各社の決算が発表されたが、中でも注目されたのはNTTドコモだろう。なぜならNTTドコモは2026年2月に、2025年度通期業績の下方修正をするなど、業績が非常に厳しく、携帯大手3社の中で「一人負け」と言われる状況にあるからだ。実際、2026年5月8日に発表された2025年通期決算を見ると、営業収益は前年度比3.9%増の6兆4581億円だが、営業利益は前年度比7.7%減の9421億円と、ついに営業利益1兆円を割る状況となってい