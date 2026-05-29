ペップ・グアルディオラ監督がついに、マンチェスター・シティの監督の座を離れることになった。彼はシティで指揮を執った10年間で、20ものタイトルを手にした──プレミアリーグを６度、リーグカップを５度、FAカップを３度、コミュニティーシールドを３度、チャンピオンズリーグ、クラブ・ワールドカップ、UEFAスーパーカップを１度ずつ。2017-18シーズンにはイングランド1部リーグ史上唯一の勝ち点100を記録し、翌2018-19