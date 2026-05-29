誰かが考えた「正解」もいいけど、自分だけの「？」を探す贅沢な遠回り。発売前から話題沸騰の新刊『思考のストレッチ』（田村正資著）が刊行されました。著者の田村さんは、2010年に伊沢拓司さんらと第30回高校生クイズに出場し優勝。大学では哲学研究の道に進み、現在はQuizKnockの運営会社batonに所属しています。彼女にフラれたら哲学の講義にまったく身が入らなくなったことや、『ちいかわ』『葬送のフリーレン』を読んで自分