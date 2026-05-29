『スマッシング・マシーン』の鑑賞感は、どこかもっさりしている。筋肉隆々のドウェイン・ジョンソンが汗まみれで登場するので、ビジュアルは力強い。だが、その力強さが、そのまま映画的な高揚感に繋がっていくわけではない。 最も大きいのは、本作がスポ魂映画ではないということだ。いわゆる「努力・友情・勝利」ではなく、「努力・友情・敗北」である。「勝利は最高の快感だ」と語り、自分自身を神格化すらした男が、