日本政府は、国外ファンドによる牧野フライス製作所の買収阻止に動いた。背景にあるのは、中国企業が巨額資金を積んでも欲しがる、日本の「工作機械」技術だ。工作機械は、自動車も半導体も航空機も生み出す“母なる機械”であり、中国が製造大国となった今もなお、日本への依存を断ち切れずにいる。安全保障の核心となった日本製工作機械の価値を、海外メディアが報じている――。写真＝iStock.com／Phuchit※写真はイメージです