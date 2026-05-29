「私は摂食障害でした」「一週間食べないこともあった」「152cmで30kg前後になったこともある」……そんな告白をしたダイエット系人気YouTuber、加藤ひなたさんが３月27日にこうカミングアウトし話題になった。以前から、日本人女性のやせ過ぎ問題は国際的にも話題になり問題視されている。しかし、SNSには今もより細いタレントやモデル、インフルエンサーたちの理想の体形の写真があふれている。中には、AIを使い、やせ願望を煽っ